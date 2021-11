Roma, Gualtieri sceglie Massolo: guiderà il comitato per Expo 2030. L'ambasciatore: «Subito al lavoro per la città»

«​L'ambasciatore Giampiero Massolo ha accettato di presiedere il Comitato promotore e con la sua autorevolezza e esperienza potrà dare un grande contributo a una sfida cruciale per Roma e per il Paese». Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a proposito di Expo 2030, spiegando inoltre che l'impianto dl progetto ereditato dalla giunta Raggi «incentrato sulla rigenerazione urbana sarà confermato» ma «siamo al lavoro per individuare l'area ottimale».

L'ambasciatore Giampiero Massolo (foto, sopra) ha dichiarato: «È stato un onore per me accettare la proposta di presiedere il Comitato promotore che sostenga la candidatura di Roma per l’Expo del 2030. Sono consapevole della difficoltà di questa sfida ma anche delle straordinarie opportunità che la possibilità di ospitare una manifestazione così prestigiosa a livello planetario aprirebbe per la nostra Capitale. Ringrazio il Sindaco Gualtieri per aver pensato alla mia persona per un incarico così importante e con entusiasmo e spirito di collaborazione mi metterò subito al lavoro al servizio della città».

Ultimo aggiornamento: Domenica 21 Novembre 2021, 14:39

