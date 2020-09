Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Settembre 2020, 10:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 5 e domenica 6 settembre. Primo fine settimana di settembre nella capitale, la città torna a riempirsi dopo le vacanze d'estate e restano molti eventi all'aperto. Ecco alcuni dei principali appuntamenti che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 5 e domenica 6 settembre.Max Giusti continua a ripeterlo al suo pubblico, “Va tutto bene 2020”, titolo dello spettacolo che il comico romano propone sabato 5 settembre, nella rassegna estiva dedicata alla comicità alle Terrazze Live. Con la consueta ironia che contraddistingue la sua vocazione alla risata, Max Giusti intrattiene il pubblico regalando due ore di buon umore. Un modo per esorcizzare il prosieguo di questo 2020 sul finire dell'estate. Per le informazioni su orari e costi dei biglietti, questo è il sito di riferimento Proseguono incontri, proiezioni ed il cabaret all'arena estiva CineVillage Parco Talenti, rassegna che per tutta l'estate ha portato il cinema all'aria aperta. Venerdì 4 settembre, alle 20.30 il film di Woody Allen, Un giorno di pioggia a New York ed a seguire lo spettacolo di cabaret di Marco Capretti con “Stanno in mezzo a noi”. Sabato 4 invece ancora cinema con la proiezione di La dea fortuna l'ultimo film di Ferzan Ozpetek, mentre domenica 6 settembre, Pierfrancesco Favino interpreta Bettino Craxi in Hammamet. Per ogni informazione consultare il sito cinevillageroma.it "Una fettina de Roma", è un'occasione per conoscere la capitale attraverso tre itinerari per scoprire i luoghi raccontati nei sonetti di Giuseppe Gioacchino Belli, di cui il 7 settembre ricorre l'anniversario della nascita. Domenica 6 settembre, Una fettina de Roma, propone tre passeggiate dal Campidoglio al Pantheon, da piazza Navona a San Pietro, da piazza Venezia a Montecitorio accompagnati da storici dell’arte ed operatori didattici che permetteranno di approfondire la conoscenza di luoghi amati e cantati dal Belli. Le passeggiate saranno arricchite dalla presenza di alcuni attori che nel corso degli itinerari interpreteranno dei sonetti di Belli scelti per l’occasione, saranno aperte a un massimo di 10 partecipanti con partecipazione gratuita, ma prenotazione obbligatoria alloContinuano all'interno di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale Assessorato alla Crescita Culturale, i tanti appuntamenti culturali sul finire della bella stagione. Fino al 30 settembre sarà possibile la partecipazione a Circo Maximo Experience, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale, per gli amanti del teatro, da venerdì 4 settembre Short Theatre, il festival internazionale dedicato alla creazione contemporanea, con performance e installazioni negli spazi di WeGil, La Pelanda del Mattatoio Roma, il Teatro Argentina e il Teatro India. Spazio anche per gli appassionati di Shakespeare: al Globe Theatre di villa Borghese fino al 6 settembre, ShakespeaRe di Napoli, di Ruggero Cappuccio. Sul sito romarama.it le informazioni su tutti gli altri eventi organizzati.Due dei migliori cantautori della nuova generazione Colapesce e Dimartino, insieme per un disco di inediti realizzato a quattro mani, riprendendo le importanti collaborazioni che hanno animato la tradizione della grande musica d’autore italiana. Ma non è la prima volta che le strade dei due autori s'incrociano: è già accaduto diverse volte sul palco, dove hanno condiviso concerti, e anche fuori grazie al profondo rapporto di amicizia che li lega. Insieme, come autori, hanno firmato le canzoni di importanti intrerpreti della musica pop italiana tra cui Emma, Luca Carboni, Malika Ayane, Irene Grandi e recentemente hanno scritto Lo stretto necessario di Levante ed il singolo Bravi a cadere, che fa parte dell'album Persona di Marracash. Informazioni sui biglietti sul sito dell'Auditorium Il comico e conduttore di “Radio due Social Club” (insieme a Luca Barbarossa) nella bellissima cornice scenografica del Teatro Romano di Ostia Antica dove porta lo spettacolo teatrale “Dal Vivo”, in cui Perroni interpreta in una veste del tutto inedita brani musicali che hanno segnato la sua carriera portandogli grande popolarità. Ma se nella prima parte di Dal Vivo, il comico intrattiene il suo pubblico con la musica, in una seconda parte il divertimento si accende con i personaggi caricaturali che affollano la città di Roma. Sul sito del Teatro di Ostia Antica le informazioni sullo spettacolo.