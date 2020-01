Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 1 e domenica 2 febbraio

Venerdì 31 Gennaio 2020, 11:09

Primo fine settimana di febbraio nella Capitale, ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 1 e domenica 2 febbraio.Tra le proposte di questo fine settimana, segnaliamo l'inizio dei festeggiamenti per il Carnevale a Tivoli, oppure la possibilità di organizzare il prossimo viaggio al Travel Show di scena al palazzo dei Congressi e perché no, un tiramisù da Eataly, o magari un bicchiere di vino rosso alla manifestazione Beviamoci Sud. Invece per gli amanti del teatro, lo spettacolo con Silvio Orlando al Quirino oppure per i piccoli spettatori la favola di Pinocchio al Teatro Kopo.Domenica 2 febbraio, la cittadina di Tivoli inaugura il periodo di Carnevale che si svolgerà per gran parte del mese di febbraio con una serie di eventi fino al 25. Ad inaugurarlo la banda musicale, composta da 35 elementi, che a partire dalle 15 darà inizio ai festeggiamenti a suon di musica insieme ad una sfilata mascherata. Molto articolato il programma carnevaliero che non mancherà di rallegrare residenti e visitatori con la tradizionale sfilata dei carri, realizzati dalle varie contrade di Tivoli. Ognuna sfilerà proponendo un tema allegorico, come vuole la tradizione. Per avere informazioni più dettagliate su tutto il programma, basta collegarsi alla pagina Facebook del Carnevale di Tivoli 2020.Operatori del settore turistico o appassionati di viaggio? Se la risposta è si, allora il Travel show organizzato al Palazzo dei Congressi potrebbe essere una tappa imperdibile. Fino al 2 febbraio, la manifestazione offre un'ampia gamma di proposte, mete classiche o insolite, viaggi slow o di lusso, con l'obiettivo di raggiungere i gusti di tutti gli amanti del viaggiare. Il Travel Show, alla sua prima edizione romana, si propone dunque come una fiera preziosa, dedicata a chi desidera raggiungere una destinazione precisa o scoprire nuove destinazioni per il proprio viaggio, che sia di nozze, emozionale, rilassante, avventuroso o di scoperta. Per conoscere tutti i dettagli, su orari e biglietti di ingresso, questo è il sito di riferimento Un week-end con un buon bicchiere di vino in mano, è la proposta di Beviamoci sud, primo festival dei grandi vini rossi del sud Italia, organizzata l'1 e 2 febbraio, dalle 11 alle 19, all’interno del Radisson Blu Hotel. Un appuntamento pensato per i professionisti del buon bere, ma anche per i semplici appassionati che intendono fare un viaggio degustativo tra i migliori vini rossi provenienti da Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia: circa 200 vini, arricchiti anche da una piccola delegazione del Lazio, per omaggiare la regione che ospita l'evento. Per ogni info, questa la pagina Facebook dell'evento.Tra i dolci più popolari della tradizione dolciaria italiana, il tiramisù è il protagonista del fine settimana organizzato da Eataly. Per l'occasione ci saranno diverse pasticcerie che offriranno ai golosi l'opportunità di scegliere tra diverse varianti di tiramisù: da quello classico e tradizionale, passando per il tiramisù al pistacchio, alla fragola, al limone, all'amaretto, insomma tanti gusti da assaggiare. La formula di Eataly prevede l'acquisto dei gettoni che consentono di degustare i tiramisù espressi. Le informazioni complete sul sito di Eataly Il celebre attore napoletano, protagonista della serie The new Pope di Paolo Sorrentino, non rinuncia alla sua prima passione, il teatro. Al Quirino, Orlando è il protagonista di Si nota all'imbrunire. Solitudine da paese spopolato, una pièce diretta da Lucia Calamaro, che racconta la solitudine dei nostri giorni. "Il mio personaggio, Silvio, è un uomo che rinuncia al mondo e si ritira in un paese spopolato. Noi mettiamo in scena il momento in cui i familiari tentano di riportarlo alla vita, indagando il tema della solitudine sociale” racconta a Leggo , l'interprete dell'opera. Sul sito del Teatro Quirino tutte le informazioni per vedere lo spettacolo.La favola di Carlo Collodi declinato per gli spettatori più giovani d'età. Il Teatro Kopo propone un Pinocchio interattivo, con l’ausilio di alcuni elementi scenici, l’attrice in scena riporta in vita i personaggi e le situazioni narrate dalla favola, favorendo il coinvolgimento e l’interazione diretta dei bambini. Lo spettacolo sarà in scena sabato e domenica "in un arcobaleno di colori e di allegria, il gatto e la volpe, la fata turchina e tanti altri personaggi, accompagneranno il testardo burattino nel suo viaggio verso la maturità, potendo contare soprattutto sull’aiuto dei più piccoli presenti in sala". Sul sito del teatro le info su orari e acquisto dei biglietti.