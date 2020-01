Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 11 e domenica 12 gennaio

Venerdì 10 Gennaio 2020, 13:04

Secondo fine settimana di gennaio nella Capitale, ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 11 e domenica 12 gennaio.Tra le proposte del fine settimana, Christian De Sica che si racconta tra aneddoti e ricordi, una passeggiata a Cineto Romano per degustare olio e gastronomia, il trasformismo di Brachetti al Sistina, lo show circense di Aqua, il monologo sull'attualità di Enrico Montesano e per i più piccoli le favole di Esopo al San Carlino.Christian racconta Christian De Sica, l'attore e regista romano ritorna a teatro, all'Auditorium Conciliazione l'11 e 12 gennaio in uno spettacolo autobiografico accompagnato per l'occasione da un’orchestra sinfonica. Il mattatore, ripercorre la strada personale e professionale che lo ha portato ad un grande successo, dialogando con Pino Strabioli, che lo aiuta a snocciolare aneddoti, ricordi ed incontri, intervallati dalle canzoni, un'altra delle passioni di Christian De Sica. Non mancano nelle parole di De Sica, ( qui l'intervista di Leggo ) il ricordo divertente e commovente di suo padre Vittorio, che gli ha lasciato in eredità, talento e passione per la recitazione. Per conoscere i dettagli dello spettacolo ed acquistare i biglietti, questo è il sito ufficiale Il borgo di Cineto Romano, dedica domenica 12 gennaio ai festeggiamenti per l'olio, in un appuntamento che miscela tradizione, musica e gastronomia tra gli stand dell'Ecofesta dell'olio. I visitatori che sceglieranno di far visita a Cineto Romano, troveranno il museo temporaneo dell'olio, una mostra d'arte ecosostenibile e plastic free ed avranno la possibilità di un pranzo in piazza per gustare le prelibatezze e genuinità offerte dal territorio. Tutte le informazioni sulla pagine Facebook dell'evento Il celebre trasformista Arturo Brachetti torna al Sistina, (dal 10 gennaio) dopo il grande successo del tour europeo, con "Solo", one man show in cui l'artista apre il sipario del teatro romano sulla porta di casa sua, tra ricordi e fantasie. Nello spettacolo, è come sempre il trasformismo a fare da protagonista, con oltre 60 personaggi, molti dei quali creati appositamente per questo show, anche se non mancano i classici del suo repertorio come le ombre cinesi ed il mimo, accompagnati da sorprendenti novità come la poetica sand painting e il magnetico raggio laser. 90 minuti di spettacolo sul palco del Sistina, in cui Brachetti ripercorre anche la storia dello show business, tra i personaggi celebri dei telefilm fino alle icone della musica pop. Per conoscere i prezzi dei biglietti e gli orari di Solo, questo il sito del Sistina Fino al 9 febbraio resterà a Roma, Aqua, il circo ambientato in un acquario circolare alimentato da 50 mila litri di acqua, che racconta la storia di un turista che ai Caraibi viene accolto da una festa colorata, musica e canti e viene ammaliato da una sirena dalla voce irresistibile. Lo show acquatico è arricchito da giochi di luce fantastici, musica live ed effetti di videomapping. E tra i protagonisti ci sono la sirena, la tartaruga, la stella marina, lo squalo, il granchio, le meduse, il cavalluccio marino, i saltatori al trampolino elastico della nave dei pirati, i giocolieri, pattinatori acrobatici e rombanti moto d’acqua. Ecco il sito per conoscere orari ed acquistare i biglietti.Il grande attore romano, Enrico Montesano, dopo le celebri maschere di Rugantino, Marchese del Grillo e Conte Tacchia si lancia in “Monologo non autorizzato” al Teatro Tirso de Molina fino al 19 gennaio. "Un monologo. Un ritorno alle origini! Da tempo pensavo a una cosa del genere, avevo lavorato al testo, lo spettacolo era pronto, avevo bisogno di recitare, non potevo stare fermo" racconta con queste parole il suo nuovo spettacolo Enrico Montesano, (qui l'intervista a Leggo ) che non rinuncia a parlare dell'attualità dal suo punto di vista. Sul sito del teatro le informazioni per vedere Monologo non autorizzato.Al Teatro San Carlino, nel cuore di Villa Borghese, un nuovo spettacolo pensato per i bambini, in cui gli attori in scena conducono i piccoli spettatori, tra luci, suoni e maschere attraverso le parole di Esopo in persona. Un viaggio poetico nel mondo degli animali che, in un intreccio di sorprendenti e inaspettati incontri, permetterà d'incontrare i protagonisti delle 10 fra le più famose favole, tra cui La Formica e la Cicala, Il Topo di Campagna e il Topo di Città, Il Lupo e l’Agnello e molte altre. Questo il sito del San Carlino