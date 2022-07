Weekend da vivere. Ultimo al Circo Massimo e Simple Minds all'Auditorium. Grandi eventi, tra concerti, spettacoli, mostre

di Valeria Arnaldi

Il concerto di Ultimo al Circo Massimo. E quello dei Simple Minds, all’Auditorium Parco della Musica. Sarà una domenica all’insegna dei grandi e grandissimi nomi della musica, il 17 luglio, a chiudere la ricca programmazione di eventi del fine settimana romano.

MUSICA. Molti gli appuntamenti sulle note. Danilo Rea, Roberto Gatto e Pierpaolo Ranieri, il 14 luglio, saranno protagonisti sul palco della rassegna “Sotto il Cielo del Castello di Santa Severa”.

Danilo Rea

Il giorno successivo, la rassegna vedrà in scena Tosca, con “Morabeza”, album con cui ha ottenuto due Targhe Tenco come miglior interprete di canzoni e, grazie al brano “Ho amato tutto”, miglior canzone.

A Villa Ada, il 15 luglio, i riflettori si accenderanno sull’Orchestraccia.

Marco Conidi

Stessa data per Carl Brave che sarà, per Rock in Roma, all’Ippodromo delle Capannelle.

Lo Stato Sociale, il 16, sarà a parco Schuster.

Poi, appunto, il doppio appuntamento domenicale. Ha già fatto registrare da tempo il sold out il live di Ultimo, il 17 luglio, al Circo Massimo. A chiudere il tour seguirà un doppio evento a Milano. Goodwill Ambassador Unicef dal 2019, Ultimo devolverà parte dell'incasso ricavato dalla vendita dei biglietti del tour ai progetti di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari in Mali.

E il 17 luglio, anche Simple Minds all’Auditorium Parco della Musica, con il tour celebrativo della band fondata e guidata da 40 anni da Jim Kerr e Charlie Burchill. L’appuntamento segue la pubblicazione di “40: The Best Of - 1979-2019”, raccolta ideata proprio per riunire i più noti e amati brani del Gruppo, con l’aggiunta di una traccia inedita, la cover di ‘For One Night Only’ di King Creosote.

BOAT JAZZ. Note anche sul Tevere. Dopo il successo di cena e concerti in tram, arriva la nuova proposta di Artour di Rossella Taverna, Boat Jazz appunto. Si debutta il 19 con “One Night in Orleans”, con la Sweetfire band. E il 21, con Vanessa Cremaschi e Diana Tejera, “Omaggio a Gabriella Ferri”, con violino e chitarra.

RASSEGNE. Dal 15 al 17 luglio, a Village Celimontana, il Gispy Mini Fest. Nel programma, la prima sera gli Hot Club Roma, il 16 Leila Duclos, accompagnata per l’occasione da Massimo Barella. E nei brunch di 16 e 17 luglio si alterneranno Daniele Corvasce Manouche Trio e Renato Gattone.

Hot Club Roma

OPERA. Dal 15 luglio, alle Terme di Caracalla, per la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma, “Carmen” di Bizet, nell’originale edizione di Valentina Carrasco, ripresa da Lorenzo Nencini, direzione di Jordi Bernàcer.

TEATRO. Nuovo appuntamento al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti: dal 15 al 31 luglio, tra farsa e commedia romantica, “La commedia degli errori”, regia di Loredana Scaramella.

E fino al 16 al Teatro Romano di Ostia Antica,“Supermagic Estate 2022”.

IL TRIBUTO. Umiltà e abnegazione in campo. E un grande rispetto per i tifosi, tanto da inginocchiarsi quando segnava. È la storia di un calcio d’altri tempi e di un calciatore gentile ed educato che poi è stato emarginato dal suo stesso ambiente, a rivivere nello spettacolo “Ago Capitano silenzioso” di e con Ariele Vincenti, che, il 14, serata unica, al teatro 7 Off ripercorrerà la storia di Agostino Di Bartolomei, ricordandone figura, valori, visione e dramma, per celebrarne la memoria, sollecitando anche la riflessione su una realtà che pare ormai lontana e su valori che nel mondo del calcio - e non solo - non dovrebbero essere dimenticati.

FESTIVAL. Forte del successo della scorsa edizione, il Festival Brin, alla sua seconda edizione, animare il Giardino Marcella e Maurizio Ferrara, in piazza Brin alla Garbatella,dal martedì alla domenica, a ingresso gratuito, tra concerti, incontri, presentazioni di libri, spettacoli ed eventi, anche per bambini. Il 14 luglio, sul palco, Red Swing Trio con “Swing Metropolitano, dagli anni ’20 ai giorni nostri”. Sabato, Banda Connemara, formazione di musica celtica nata a Roma nel 2000, con repertorio irlandese, scozzese, bretone e galiziano.

ARTE. Primo fine settimana, ai Musei Capitolini a Villa Caffarelli, per “Domiziano Imperatore, odio e amore”: circa cento tra statue, frammenti di affreschi e mosaici, per indagare la controversa figura dell’imperatore.

A Palazzo Bonaparte, dal 14 luglio, “Han Yuchen. Tibet, splendore e purezza”, per la prima volta a Roma, un’ampia retrospettiva sull’artista. Curatori, Gabriele Simongini e Nicolina Bianchi. «Nel Tibet di Han Yuchen il paesaggio e l’uomo diventano protagonisti di una stessa storia misteriosa, quasi impenetrabile, dove genuina fierezza e quotidianità convivono e si incontrano nella purezza di luce dei luoghi e dell’energia vitale dei personaggi che li animano - dice Nicolina Bianchi - Pastori, guardiani, nomadi, monaci che con saggezza condividono il tempo e lo spartiscono nel loro vivere semplice e autentico». Gabriele Simongini commenta: «Han Yuchen sente con grande disagio che l’impressionante progresso tecnologico del nostro tempo e la smania di una continua crescita economica corrispondono per contrasto a un crescente impoverimento morale e a un degrado dell’universo personale e dei rapporti umani. Per lui il Tibet è una sorta di “patria” dell’anima, perduta e originaria, da ritrovare. Il suo è un realismo etico che intende offrire un modello ideale e forse utopistico per una vita più semplice e spirituale».

