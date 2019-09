Fine settimana a Roma: tutti gli eventi di sabato 21 domenica 22 settembre

Notte del cinema e della gastronomia italo-francese, maratona per cinefili e buongustai alla Casa del Cinema​

Giovedì 19 Settembre 2019, 13:27

Ultimo fine settimana per salutare l'estate e guardare all'autunno, con una serie di eventi per trascorrere un week-end all'aria aperta. Eccone alcuni dei principali tra quelli che si terrano tra sabato 21 e domenica 22 settembreLa fine dell'estate a Roma è protagonista con tanti eventi all'aria aperta, come la rievocazione storica della Roma Antica alla Villa di Massenzio, oppure il percorso teatrale tra i "nasoni", le tipiche fontanelle, nel quartiere Pigneto. Imparare il riciclo divertendosi con le barche al Laghetto dell'Eur, oppure conoscere aneddoti e personaggi storici vissuti a Roma grazie alle Visite Guidate Teatralizzate. Per i buongustai da non perdere la Fiera dei Sapori a Frascati, mentre i cinefili potranno vedere al cinema alcuni dei film passati alla Mostra Cinematografica di Venezia.Alla, sull'Appia Antica, due giorni in compagnia degli antichi romani, protagonisti di, manifestazione gratuita che invita gli abitanti di Roma a rivivere la vita dei nostri antenati. Sabato 21 e Domenica 22, (dalle 10 alle 16) bambini ed adulti potranno partecipare a tavoli didattici con modellini su acquedotti, strade, monetazione, imparare l'arte della tessitura, e della panificazione, oppure osservare gioielli e parrucche indossate dalle donne della Roma antica. Ci saranno scuole di danza romana, tende legionarie tipiche di un accampamento militare e persino la scuola per diventare gladiatori. Un modo per rivivere la storia di Roma e capirne l'eredità.Fino al 28 settembre, si potrà conoscere e scoprire il quartiere Pigneto, attraverso le sue caratteristiche fontanelle. Si chiama,, il viaggio teatrale (gratuito) organizzato dall'associazione Culturale Progetto Goldstein che propone due performance, venerdì 20 e sabato 21 dalle 20.30, raccontate dalla Compagnia del Teatro dell’Orologio con partenza dal Parco del Torrione.Al Laghetto dell'Eur, torna, il colorato e popolare evento di fine estate che invita al divertimento e sensibilizza il pubblico di bambini ed adulti all'importanza del riciclo dei materiali. Domenica 22 alle ore 10, sulle acque del laghetto, infatti, è protagonista la regata delle barche riciclate, dieci imbarcazioni in tutto, ottenute attraverso materiali riciclati e frutto della creatività dei partecipanti. La giornata “green” prosegue tra arte, musica, teatro e laboratori.Ancora teatro (fino al 29 settembre) con lede I Viaggi di Adriano, che ormai da anni accompagna romani e turisti per le strade della città, alla scoperta di personaggi del passato, momenti storici, aneddoti, attraverso la rappresentazione teatrale di attori professionisti che fanno immergere lo spettatore nella storia, svelando punti di vista nuovi. Venerdì 20 alle 21.30,con appuntamento da Piazza del Quirinale, Sabato 21 alle 21,, con partenza da Piazza Borghese, e ancora, con appuntamento a Piazza Sforza Cesarini.Ultime proiezioni della rassegna, una selezione di titoli passati alla 76ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Venerdì 20 alle 21.15, al Cinema Farnese, Il prigioniero di Federico Olivetti, presente insieme all’attrice Sabrina Impacciatore, Sabato 21 alle 21.15, al Farnese, Life is a B-Movie di Fabrizio Laurenti e Niccolò Vivarelli che saranno presenti in sala, infine domenica 22 alle 19.30, sempre al Farnese, la proiezione del documentario sul maestro riminese del cinema, raccontato inda Eugenio Cappuccio.Chiudiamo con un appuntamento gastronomico, la, dal 20 al 22 settembre 2019, giunta alla 4° edizione, che anima le strade del centro storico della cittadina castellana, con profumi e sapori dei migliori prodotti enogastronomici dei Castelli Romani. Otto aree tematiche, dove gustare le bontà territoriali, tra primi e secondi piatti, ricette della tradizione e quelle più innovative, accompagnate da vino e birra locali. Nel corso della fiera, ci saranno anche degustazioni enologiche, guidate dai sommelier certificati AIS (Associazione Italiana Sommelier), showcooking e laboratori di cucina, rigorosamente tra le vie e piazze della storica cittadina alle porte di Roma.