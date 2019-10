Cosa fare a Roma: tutti gli eventi di sabato 26 e domenica 27 ottobre

e

Ultimo fine settimana di ottobre, ecco alcuni dei principali eventi che si terrano nel weekend. Ecco cosa fare a Roma sabato 26 e domenica 27 ottobre.Tra gli eventi di questo fine settimana, attenzione all'ambiente e filosofia green al Think Green Eco Festival, la musica di Daniele Silvestri al Palazzetto dello Sport, mentre gli amanti delle castagne potranno visitare il borgo di Percile oppure scegliere il tartufo nella sagra alla Città dell'Altra Economia. Ancora tanto cinema alla Festa di Roma presso l'Auditorium Parco della Musica, invece è la ricerca del wellness, il benessere, che potrebbe fare al caso vostro nel Festival del Wellness alla Fiera di Roma. Per gli amanti della notte, i videomapping 3D, molto suggestivi, su alcuni monumenti della città.Settima edizione del Think green eco festival, la manifestazione cresciuta negli anni, ed ora sempre più attuale, nata per promuovere cultura e rispetto dell'ambiente. Due giorni, 26 e 27 ottobre all'ex-Cartiera latina, sede dell’Ente regionale parco Appia Antica, in cui si organizzeranno itinerari in bicicletta, laboratori creativi e di educazione ambintale rivolti ai bambini, un ricco programma di workshop legati alla nutrizione consapevole ed all’autoproduzione. Rientrano nella filosofia dell'evento, lezioni di yoga, dimostrazioni per usare erbe naturali, naturalmente un mercato di prodotti artigianali, ed una zona ristoro, rigorosamente bio. Per tutte le informazioni su orari e programma questo il sito di riferimento http://www.thinkgreenecofestival.it/ Il cantautore romano Daniele Silvestri torna in due date live, 25 e 26 ottobre, al Palazzo dello Sport, per il suo primo tour nei palasport di tutta Italia. Una novità questa, visto che il cantante in passato ha preferito esibirsi in luoghi più intimi. Dopo la data zero a Roseto degli Abruzzi, Silvestri porta nella sua città l'ultimo lavoro discografico “La Terra dal vivo sotto i piedi”. Ancora disponibili i biglietti per le due date, che inizieranno alle ore 21. Prezzi da 30 a 40 euro più diritti di prevendita sul sito ticketone Per chi non rinuncia alla gita fuori porta. Domenica 27, nel comune di Percile, piccolo borgo nell'area protetta regionale del Parco dei Monti Lucretili, è il giorno giusto per assaggiare la castagna in tutte le sue declinazioni. La sagra, infatti, prevede un tipico menù del territorio, con prodotti enogastronomici tipici dell'autunno: zuppa con maltagliati di farina di castagne, arista di maiale stufata con castagne, insalata di mela rossa e castagne, ed infine castagne con colata di cioccolato fondente al peperoncino ed alla menta. In occasione della sagra, il classico appuntamento con il mercato artigianale e vendita di prodotti locali. Per tutte le informazioni, basta consultare il portale del Borgo di Percile La manifestazione cinematografica più importante della capitale, prosegue ancora con un ricco calendario di proiezioni, incontri, red carpet di scena all'Auditorium Parco della Musica. Fino a domenica 27 si potranno comprare i biglietti per i vari film in rassegna, domenica in particolare, alle 16, un red carpet molto colorato ed adatto ai bambini. Per il film di animazione, Playmobil, due doppiatori d'eccezione, il rapper J-Ax e Cristina D'Avena sfileranno sula tappeto rosso, accompagnati da musica e coreografie. Per avere informazioni sui film in programma, il sito di riferimento è romacinemafest.it , dove poter acquistare i biglietti online, disponibili però, anche nelle biglietterie dell'Auditorium.Alla Fiera di Roma, dal 26 al 28 ottobre, il protagonista è il wellness, il benessere. E' la prima volta che viene organizzato un vero e proprio festival in un ampio spazio fieristico dove i visitatori troveranno otto Agorà, piazze dedicati ai vari elementi che rendono la vita piena di benessere: medicina, turismo, fashion e beauty, sport, bioedilizia, agricoltura, etica e spiritualità. In programma corsi di formazione, tavole rotonde, workshop e laboratori, conferenze di esperti per favorire l’apertura al dialogo, in un'ottica olistica, dove cioè ogni elemento è collegato al resto. Per saperne di più www.festivalwellness.org/ Come non celebrare il fungo più pregiato, il tartufo, in questo periodo dell'anno. Appuntamento da non perdere dunque, il 26 e 27 ottobre, per assaggiare il bianco ed il nero, nei vari piatti proposti dalla sagra di scena alla Città dell'Altra Economia (quartiere Testaccio). Ingresso libero alla manifestazione perché si paga solo ciò che si sceglie di mangiare, ed il menù è ampio: che siano tagliolini all’uovo, o tonnarelli alla gricia, spalmato in crema sul pane bruscato, oppure nei salumi e formaggi nel tagliere contadino. Per saperne di più cliccare qui Videocittà - il Festival della Visione, ideato da Francesco Rutelli e diretto da Francesco Dobrovich - illumina con installazioni in 3D alcuni dei monumenti più suggestivi della città, dal 25 al 27 ottobre, esplorando le più innovative frontiere del mapping architettonico e delle arti digitali. Dalle ore 20.00 alle ore 24.00, i videomapping stereoscopici (3D) saranno protagonisti sulle facciate della Basilica di Sant’Agostino e della Basilica di Santa Maria sopra Minerva. Al Pantheon un’installazione luminosa: un potentissimo fascio di luce uscirà direttamente dall’oculus sulla sommità della cupola del Pantheon, sfumando all’infinito nel cielo stellato di Roma, Parallelamente, due installazioni immersive, dedicate al tema dell'acqua, negli spazi dell’ex caserma Guido Reni, quartier generale di Videocittà 2019 che saranno accese dalle 20 fino alle due di notte. Per consultare il programma di Solid Light, il sito di riferimento è videocitta.com.