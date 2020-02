Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 29 e domenica 1 marzo

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Febbraio 2020, 16:41

Fine settimana che chiude il mese di febbraio e apre quello di marzo nella Capitale, ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo.Tra le possibilità che offre questo week-end a Roma, un boccale di birra da Eataly, il concerto dei PFM che omaggiano De André all'Auditorium Conciliazione, dove il giorno seguente c'è la musica rock dei Dire Straits Legacy. Un assaggio gastronomico invece a Castel di Tora, per mangiare il polentone oppure i broccoletti alla sagra di Priverno e perché no chiudere con il musical Full Monty al Sistina.Un weekend pensato per gli amanti della birra in ogni sua declinazione, quello di scena da Eataly che propone oltre 100 birre artigianali, al terzo piano dello store romano che si trasformerà nel palcoscenico ideale per assaggiare la bevanda spumeggiante. Oltre alla degustazione, il festival di Eataly offre l'opportunità d'incontrare i mastri birrai e approfondire le vostre conoscenze sul mondo della birra, partecipando ai beer talk ed ai tour tenuti da esperti del settore. E tra un sorso e l'altro non manca la possibilità di mangiare le specialità gastronomiche pensate per l'evento. Qui tutte le informazioni sull'evento.A vent’anni dalla scomparsa del poeta genovese, Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta Italia con PFM canta De André, ed a Roma va di scena all'Auditorium Conciliazione, come tappa del tour che intende rendere omaggio a quel fortunato sodalizio artistico. “PFM canta De André – Anniversary” come in precedenza avrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber e le videoproiezioni delle fotografie storiche di Guido Harari. All'evento Leggo ha dedicato un articolo , mentre per avere informazioni sugli orari ed il costo dei biglietti questo è il link all'Auditorium Nella splendida cornice del Lago del Turano, a Castel di Tora, domenica 1 marzo, il protagonista nel piatto è il polentone, come vuole la tradizione del luogo nella prima domenica di Quaresima. Si tratta di un piatto povero, tipico della tradizione contadina, che a Castel di Tora è una vera e propria istituzione e festeggia i 100 anni di vita. La sagra avrà inizio a partire da mezzogiorno, all’interno di un’ampia struttura al coperto dove inizierà la distribuzione del famoso polentone, senza rinunciare all'intrattenimento folcloristico e musicale che allieterà l’intera giornata e i visitatori di questo borgo del Lazio dal sapore antico e tra i più belli della regione, non distante da Roma.Tornano i Dire Straits Legend con una formazione straordinaria, con quattro musicisti che hanno suonato nei Dire Straits e una leggenda della musica come Trevor Horn. Dopo il successo dell’ultimo tour che ha visto la band suonare negli Stati Uniti, in Sudamerica ed in Europa compreso un lungo tour italiano, torna il grande live domenica 1° marzo all'Auditorium della Conciliazione. Il tour sarà occasione per rivivere la magia dell’indimenticabile repertorio dei Dire Straits, con brani come Money for Nothing, So Far Away, Sultans of Swing, Walk of Life e tante altre hit, ma anche per ascoltare alcune canzoni del nuovo album di inediti. Qui tutte le informazioni sui prezzi dei biglietti e le modalità di acquisto.Appuntamento tipico con le eccellenze del territorio a Priverno, paese del Pontino, con la XVI Sagra della Falia e dei broccoletti, i prodotti della cultura contadina privernate. La falia, infatti è un pane dalla forma allungata, mentre i broccoletti, invece, sono della varietà tipica della valle dell'Amaseno. Ma non solo falia e broccoletti, perché tra gli altri prodotti must del territorio pontino, ci sono i carciofini sott’olio, le olive, la mozzarella, la ricotta e la carne di bufala. Tra gli stand gastronomici, anche animazione per bambini ed artigianato locale, per tutta la giornata di domenica 1 marzo fino alle 21.C'è tempo fino all'8 marzo per comprare un posto in poltrona al Sistina e godersi il musical di culto, Full Monty, rivisitato in salsa italiana. «Ho sempre cercato di trovare le persone giuste al posto giusto. Luca Ward e Paolo Conticini erano una garanzia per aver fatto già con me “Mamma Mia!” Gianni Fantoni era nel cast della precedente edizione, mentre Nicolas Vaporidis rappresenta la novità e Jonis Bascir, dopo anni di prosa, si cimenta per la prima volta in un musical del genere» ecco gli ingredienti della ricetta 2020 di “Full Monty” a cura di Massimo Romeo Piparo che firma la regia del musical in arrivo al Sistina, si legge nell'articolo che Leggo ha dedicato allo spettacolo.In origine, The full monty, è stato un film di grande successo, ormai di culto, uscito nel 1997, dove i protagonisti erano dei disperati disoccupato nel distretto industriale inglese di Sheffield. Questo il sito del Sistina.