Roma, cosa fare nel week end: tutti gli eventi di sabato 15 e domenica 16 febbraio

Terzo fine settimana di febbraio nella Capitale, ecco alcuni dei principali eventi che si terranno nel weekend: cosa fare a Roma sabato 15 e domenica 16 febbraio.In questo fine settimana che inizia con i festeggiamenti per San Valentino, si può iniziare con le tante offerte proposte dalla rassegna Mic in Love, per poi continuare da Eataly dove è protagonista il barbecue e magari fare un giro alla Garbatella che compie 100 anni. E ancora la Casa del Cinema, dedica una serie di disegni che omaggiano il genio di Martin Scorsese, mentre a Frascati tutto si colora per il Carnevale, infine al Parco da Vinci, si può curiosare nel mercatino dell'artigianato.Un fine settimana al gusto di barbecue. Dal giorno di San Valentino fino a Domenica 16, il terzo piano del palazzo di Eataly si trasforma nel tempio del BBQ, tradizione americana, ma praticata anche in Italia, declinata anche secondo le nostre eccellenze. Gli amanti del genere infatti, troveranno non solo cheese burger e alette di pollo affumicate, ma anche i classici arrosticini d'Abruzzo. I visitatori avranno la possibilità di deliziarsi tra Pastrami sandwich e Smocked burger, rigorosamente american style e curiosare tra stili, tecniche, affumicature e ricette per fare un perfetto barbecue. Ovviamente non mancheranno birre da abbinare ed un'area bimbi, completamente gratuita. Qui il programma completo della manifestazione.Uno dei quartieri più belli e vivaci della capitale, la Garbatella, compie 100 anni. Sorto sulle colline sovrastanti la Basilica di San Paolo fuori le Mura, il rione che ha conservato nel suo primo secolo di vita, la sua identità, festeggia con un ricco programma di iniziative, organizzato dai “Servitori dell’Arte” in collaborazione con il Teatro Palladium. La Garbatella nacque il 18 febbraio 1920, quando Re Vittorio Emanuele III posò la prima pietra in Piazza Benedetto Brin, dove secondo la pianificazione urbanistica sarebbe dovuto sorgere un quartiere che fungesse da “centro marinaro”, con un canale navigabile parallelo al Tevere e un porto fluviale. L'appuntamento ha inizio domenica 16 in Piazza Brin: si parte dalle 15 con una visita guidata teatralizzata, alla scoperta di aneddoti e curiosità sul quartiere, con intermezzi teatrali. Si prosegue alle 16 con la visita del Teatro Palladium, un monumento centenario della Garbatella, infine dalle 18:00 alle 20:00 lo spettacolo teatrale “La Scimmia” di e con Giuliana Musso.Incontri clandestini e giochi di seduzione, amori celebri e coppie mitologiche, storie di zitelle e innamorati celesti. Sono soltanto alcune delle proposte per Mic in Love, il programma di nove appuntamenti all’insegna dell’ “AMOR/ROMA” nei musei, nei monumenti e lungo le vie della città venerdì 14 febbraio, il giorno di San Valentino.L’evento offre a cittadini e turisti, innamorati e non solo, l’occasione di partecipare il 14 febbraio a “visite-racconto” alla scoperta di personaggi, episodi, aneddoti della storia di Roma. Le attività sono gratuite previa prenotazione allo 060608, sino a esaurimento dei posti disponibili. Sul sito del comune di Roma , tutte le info.Il genio del regista americano di origini italiane, celebrato in un ciclo di disegni alla Casa del cinema di Villa Borghese, per mano di Giuseppe “Paco” Scandaglia: una serie di tavole realizzate con gessi e matite bianche su supporto nero che raffigurano scene e volti ormai entrati a far parte dell’immaginario collettivo. Paco, nelle sue tavole 50x70, ispirato dall'ennesima visione di un cult quale, Quei bravi ragazzi, durante una domenica piovosa, ha iniziato a disegnare i personaggi dell'universo scorsesiano, con l'intenzione di omaggiare la grandezza registica del suo autore. Disegni in bianco e nero, in cui emerge il lato noir dei protagonisti dei film di Scorsese, sia che si tratti del Travis Bickle di Robert De Niro, sia che si tratti del volto scavato di Mick Jagger del documentario sui Rolling Stones, Shine a light. Questo il sito ufficiale Un week-end per curiosare e cercare l'occasione nel mercatino dedicato all'artigianato ed al collezionismo, quello organizzato al Parco Da Vinci. Un appuntamento sempre molto apprezzato da chi cerca qualcosa di originale o un pezzo per arricchire la propria collezione. Il mercatino aprirà sabato 15 a partire dalle 10 del mattino e proseguirà anche nella giornata di domenica, fino alle 21. Per informazioni, questo il sito ufficiale La cittadina dei Castelli Romani si prepara a festeggiare il suo Carnevale con maschere, sfilate di carri allegorici e tanti eventi. Partenza sabato 15 (alle ore 15), con la tradizionale consegna delle chiavi della città da parte del sindaco al Re del Carnevale. Il Carnevale di Frascati, totalmente gratuito, ed uno dei più importanti del Lazio, propone anche alcuni spettacoli teatrali presso le scuderie Aldobrandini dove i protagonisti sono le due maschere carnevalescche per eccellenza ‘Pulcinella a spasso per il mondo’ (16 febbraio) e ‘Arlecchino artista sopraffino’ (domenica 23 febbraio). Inoltre non mancheranno domenica 16 (con replica anche il 23 e 25 febbraio) in piazza delle scuole Pie, i carri allegorici realizzati in cartapesta da artigiani esperti, volontari e scolaresche, il tutto incorniciato dagli immancabili carri e balli, musica e specialità culinarie. Il gran finale si svolge martedì 25 febbraio alle 18.30 in piazza Marconi con uno spettacolo pirotecnico.