Roma, ponte del 1° Maggio a tutto show, tra teatro, musica e mostre

di Valeria Arnaldi

Fine settimana “lungo”, grazie alla Festa dei Lavoratori, il primo maggio, e ricco di eventi. Tra concerti, spettacoli, mostre e festival golosi, sono tanti gli eventi da segnare in agenda.

MUSICA. Si comincia domani con il concerto di Jeff Berlin, mentre venerdì tocca a Tiago Nacarato, giovane star della musica portoghese, che lo scorso ottobre ha conquistato il Premio Parodi “Albo d’oro internazionale”, e questa volta sarà sul palco con due ospiti speciali, Tosca e Joe Barbieri. Doppio appuntamento all’Auditorium della Conciliazione. Venerdì, la scena sarà per “History of a Legend – Michael Jackson”, con un cast di circa 40 artisti. Il giorno dopo, invece, per Joe Satriani.

TEATRO. Prende il via oggi e proseguirà fino al 14 maggio, al teatro Lo Spazio, la nuova edizione di “Mindie – Independent Minds Fest 2023”, rassegna di Musical Off. Primo appuntamento, “Si chiamava Faber” con Federico Sirianni. Al Teatro de’ Servi, il 29 e il 30, “Il piacere dell’onestà” di Luigi Pirandello, per la regia di Luca Ferrini. Intanto, al teatro Olimpico prosegue il successo di Lillo e Greg con la commedia cult “Il mistero dell’assassino misterioso”.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Aprile 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA