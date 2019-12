Roma, gli eventi delle feste aspettando il Capodanno al Circo Massimo: da Proietti a Montesano

​Leggi > Ascanio Celestini: a Capodanno racconto fiabe per far riflettere

Lunedì 23 Dicembre 2019, 08:30

Non solo il concertone alperconli,. La Capitale offre tantissimi eventi per le Feste, ecco quelli selezionati da Leggo per voi:Chi ride a Capodanno …è al teatro Tirso dal 26/12 in Monologo non autorizzato. Doppio appuntamento per, il 31/12 e 1/01 all’auditorium Conciliazione con Sogno o son desto 500 volte.(foto) è ormai un classico, al Parco della Musica il 31/12, con il cult Cavalli di battaglia.Torna a far sognare Notre Dame de Paris, dal 27/12 al 6/01 al Palazzo dello Sport; mentre il classico Mary Poppins resterà al Sistina fino al 6/01 (con speciale a Capodanno). A grande richiesta ritorna 44 Gatti Live Show, il 3/01 all’auditorium Conciliazione.Al Parco della Musica doppia data ( 26 e 27/12) con Max Gazzè e Alex Britti, mentresarà live il 28/12. Gli amanti di J. K. Rowling non potranno perdere il concerto orchestralein sincrono con il film proiettato in alta definizione (29 e 30/12).sarà live con Hope, il suo nuovo progetto all’auditorium Conciliazione il 5/12.Amore Festival all’Ex Cartiera di via Salaria 971 unirà i migliori dj di techno e house (dalle 18 del 31/12). Con Cosmo Festival 2020 tra house e techno con un solo biglietto sarà possibile spostarsi in tre discoteche: Spazio Novecento, Room 26 e Salone delle FontaneIn quello del Parco della Musica, il 24/12, volteggerà sui pattini anche Babbo Natale in persona (aperto fino al 12/01). Piste di ghiaccio anche a Euroma2 e, novità assoluta, al Foro Italico.Il 31/12 alle 14 prenderà il via la nona, partenza e arrivo allo Stadio delle Terme di Caracalla. Le iscrizioni aperte fino al 30/12.Imperdibile C’era una volta, all’Ara Pacis (fino al 3/05) dedicata a uno dei registi-mito del cinema italiano.Aqua, dal 25712, all’Eur: tra circo e acrobazia, in un acquario circolare da 50mila litri d’acqua.Dal 27 al 31 dicembre il Borgo di Ostia Antica e il Teatro del Lido si animano con la rassegna multidisciplinare gratuita, Contemp-humanity: teatro urbano, nuove drammaturgie, stand up comedy, danza, musica e silent disco.