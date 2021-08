Roma, tutti gli eventi da non perdere nella Capitale a Ferragosto

Il weekend di Ferragosto è arrivato. Dopo un anno lungo e faticoso, il 15 agosto è alle porte. Molti presi dalle ferie festeggeranno il Ferragosto lontano dalla Capitale, ma per quei pochi che rimarranno in una Roma, sempre più vuota, avranno modo di divertirsi anche in città. Cosa fare a Roma per Ferragosto?

La Capitale si animerà con diversi eventi musicali, spettacoli pirotecnici, teatrali e tanto altro per un Ferragosto che non farà rimpiangere il mare e le vacanze fuori città. Sarà un 15 agosto indimenticabile anche per chi resterà nel cuore di Roma o nei dintorni.

Ecco tutti gli eventi da non perdere nel vostro Ferragosto romano:

Il primo evento non può che essere quello delle Stelle di Fuoco al Cinecittà World. Il cielo di Roma è pronto ad animarsi con i più bei fuochi d'artificio d'Italia al Cinecittà World. Il 15 agosto le migliori aziende pirotecniche italiane si incontrano al Cinecittà World, il parco divertimenti del Cinema e della TV. Si sfideranno nei cieli di Roma in una battaglia all'ultimo fuoco d'artificio e regalando uno spettacolo unico e irripetibile. Tante le attività e le attrazioni previste con anche uno speciale Summer Party, oltre alla possibilità di mangiare uno street food di qualità. Ecco dove acquistare i biglietti.

Per chi invece preferisce un Ferragosto più tranquillo e magari ha voglia di tornare al cinema, Come un gatto in tangenziale - Ritorno a coccia di morto, è sicuramente un'opzione valida da tenere presente visto che si tratterà dell'anteprima nazionale del film tutto da ridere con Paola Cortellesi e Antonio Albanese. Il sequel del successo cinematografico sarà visibile delle sale cinematografiche della Capitale in anteprima nazionale.

Chi ama il teatro, invece non può non perdersi lo spettacolo Anfitrione con Cecilia Capriotti e Franco Oppini. Il 14 e 15 agosto arrivano all'Arena Estate del Teatro Tor Bella Monaca gli dei scesi dall'Olimpo per divertire e coinvolgere il pubblico con la spudorata beffa che solo una divina perversione può escogitare, ai danni dell'ignaro Anfitrione di cui Giove ha preso l'aspetto per sostituirsi a lui nel talamo nuziale con la bella Alcmena.

Per un Ferragosto all'insegna del relax, invece, niente di meglio delle Terme di Cretone e Palombara Sabina, a soli 30 chilometri da Roma. Non c'è migliore occasione se non a Ferragosto di provare i piaceri dei bagni termali di Cretone e Sabina, noti per le loro proprietà terapeutiche. Il complesso, oltre ad offrire di 3 piscine alimentate da sorgenti termominerali sulfuree, dispone di 2 campi da clacetto, un'area fitness, 4 campi da tennis e di un ristorante. In estate è possibile fare anche il bagno la notte.

Ma a roma c'è spazio anche per chi ama lo sport e l'adrenalina: Wake N Lake è il posto perfetto dove fare Wakeboard. Uno sport adatto a tutte le età e anche ai principianti. Nel suggestivo scenario del Lago di Mondo la struttura si espande per 5 ettari disponendo, tra le altre cose, anche di una zona club, bar e 2mila metri di zona balneare attrezzata.

Sempre per gli amanti dell'adrenalina, non poteva mancare il Flying in the sky. La ZipLine più veloce del mondo che consente di provare l'esperienza del volo in tutta sicurezza. Un cavo d'acciaio, sorretto da due piloni, lungo più di 2 km sospeso ad un'altezza massima di 310 metri dal suolo.

Ladispoli, invece, sarà la capitale dello street food e del divertimento. Dal 10 al 15 agosto i colori e i sapori del TTS Food invaderanno il litorale laziale. 20 Street Chef, all'interno di piazza Rossellini, trasformeranno Ladispoli nel più grande ristorante all'aperto del litorale laziale.

Per i più piccoli e le famiglie il viaggio nel passato a Roma World è sicuramente un'idea carina per passare un Ferragosto all'insegna del passato e del divertimento. Il nuovo parco Roma World porta gli ospiti indietro nel tempo, per godersi l'aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Un vero e proprio villaggio delle legioni romane, che sorge a fianco del parco di divertimenti Cinecittà World.

Mooveda village ha portato il Food Village sulle banchine del Tevere. Sul lungotevere Prati c'è una vera e propria città del gusto. A partire dalle 17, decine di punti ristoro daranno la possibilità di scegliere tra pizza, fritti, hamburger, cucina orientale e dolci.

Se, invece, a Ferragosto siete dalle parti di Torvaianica, c'è una mostra a cielo aperto da non perdere dedicata a Ugo Tognazzi a 31 anni dalla sua scomparsa. Già dai primi di agosto, infatti, 31 totem sono stati distribuiti per le vie di Torvaianica, con gli scatti dell’attore al fianco di grandi personaggi dello spettacolo.

