Il Natale è il periodo più esplosivo per gli eventi dedicati ai bambini ed alle famiglie. A Roma e dintorni in questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, non mancano le occasioni per immergersi nelle colorate ambientazioni natalizie, tra Presepi, villaggi di Natale, spettacoli a teatro, mercatini ed attività culturali nei musei della città.

Roma, eventi per i bambini di sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021

Peter Pan a teatro

L’eterno ragazzino che tutti amano è in volo per il mondo, alla ricerca di nuove avventure e chissà che non trovi qualche bambino disposto a seguirlo sull’Isola che non c’è, tra pirati, fatine e affamati coccodrilli. Uno spettacolo interattivo, dove in scena ci sarà un'unica attrice che con veloci cambi accompagnati da musiche, si alterna nei ruoli contrapposti del beffardo e simpatico Peter Pan e del vanitoso Capitan Uncino. A stare al fianco dei due personaggi saranno proprio i bambini. Doppio appuntamento sabato 11 dicembre alle ore 16 e 17.30 e Domenica 12 dicembre con gli stessi orari. Qui il sito del teatro per le info.

Il Villaggio di Babbo Natale a Pavona di Castel Gandolfo

Tra casette, laboratori, burattini, renne, personaggi Disney e baby dance, sabato 11 dicembre a Castel Gandolfo arriva il magico Villaggio di Babbo Natale. Qui ci sarà tanto divertimento con i gonfiabili, lo spettacolo con Topolino e la Fata Bianca, i laboratori creativi, i giochi, la musica e il gran finale con l’arrivo di Babbo Natale.

Il Canto dei giorni a Centrale Preneste Teatro

Al Centrale Preneste sabato 11 e domenica 12 dicembre alle ore 16.30, va in scena il reading con musica dal vivo “Il canto dei giorni” della Compagnia Ruotalibera Teatro. Una messa in scena sobria ed efficace, in cui tre giovani attori si alternano in una scansione ritmica di voci e partitura musicale, portandoci come gli spiriti nel testo di Dickens nella magica notte del Natale quando tutto sembra possibile, in un viaggio tra passato, presente e futuro nelle miserie dell’animo umano, ma anche nelle sue grandi risorse. Qui le info per i biglietti.

Christmas World

Al Parco della Musica, fino al 6 gennaio, bambini, adulti e famiglie possono vivere le calde e diverse atmosfere natalizie del mondo visitando il Christmas World, un grande villaggio di Natale allestito nell’area pedonale e sui giardini pensili dell’Auditorium, mentre nella Cavea è in funzione la pista di pattinaggio sul ghiaccio per il divertimento di grandi e piccoli. Biglietti sul posto all’ingresso del villaggio.

Bambini all'Ara Pacis

Presso il Museo dell’Ara Pacis domenica 12 dicembre alle ore 11 appuntamento con l’artista Alberto Biasi, esponente autorevole dell’arte cinetica che accompagnerà i bambini (dai 7 anni in su) e famiglie alla scoperta del proprio percorso creativo, in occasione della sua esposizione Alberto Biasi. La visita guidata e il laboratorio, condotti con il supporto degli operatori, saranno l’occasione per interagire con le sue opere e con le installazioni in mostra.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Dicembre 2021, 13:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA