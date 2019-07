Roma si candida a ospitare gli Europei di Nuoto 2022, Raggi: «Siamo pronti alla sfida»

Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022.



Mercoledì 17 Luglio 2019, 12:33

. Con una memoria a firma, approvata in giunta, il Campidoglio «riconosce l'importanza dell'evento denominato 'Grande Europea Aquatics Aquatics Championships 2022', Campionati europei di nuoto» e «manifesta l'interesse di Roma Capitale a presentare la sua candidatura a ospitare l'evento». Il ruolo di referente istituzionale per le federazioni sportive interessate è demandato all'assessore allo sport e grandi eventi Daniele Frongia.«Roma si candida ad ospitare gli Europei di Nuoto del 2022 - scrive la sindaca- La Capitale d'Italia vuole confermarsi protagonista delle rassegne sportive internazionali. Siamo pronti alla sfida per realizzare un evento sostenibile e che avvicini i cittadini allo sport».