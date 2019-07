Roma, estrae la pistola e minaccia gli agenti nel quartiere Bastogi

di Loris Alba

Mercoledì 31 Luglio 2019, 15:16

Per fuggire dalla polizia è scappato tra i palazzi del quartiere, estraendo poi unaPotrebbe sembrare una classica scena tratta da un film d'azione, se tutto ciò non fosse successo a, precisamente nel quartiereDurante un servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Aurelio hanno notato un gruppo di persone sospette, tutte già note alle forze dell'ordine e hanno deciso, quindi, di procedere ad un controllo di tutti i presenti.Uno di questi ha iniziato a indietreggiare per evitare il controllo, fino a dileguarsi all'interno di unapalazzina in. È partito allora l'inseguimento da film della Polizia,che si è concluso ai piani alti del palazzo, quando. ha estratto una pistola e l'ha puntata verso agenti che lo stavano inseguendo, per guadagnarsi la libertà.Grazie all'arrivo di altre pattuglie della Polizia di Stato (volanti dell'Upgsp e le autoradio di Aurelio e Primavalle) e al termine dell'inseguimento che è proseguito anche dopo le prime minacce, gli agenti sono riusciti a fermare il fuggitivo che nel frattempo si era introdotto in un appartamento e si era nascosto sotto un letto.Scovato, l'uomo è stato arrestato per detenzione e porto illegale di arma clandestina, resistenzae minaccia a Pubblico ufficiale aggravata dall'uso delle armi e violazioni delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale. La pistola, una beretta cal. 7.65 con matricola abrasa, completa di caricatore, è stata ovviamentesequestrata.