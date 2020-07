Roma, esplode la caldaia nell'hotel: paura e tre feriti

Tree tanta paura per un'in un albergo di Roma . Poco dopo le 13.30, durante un ordinario intervento di manutenzione, è esplosa una caldaia all'hotel Mercure, in via Reggio Calabria, zona piazza Bologna. La forte deflagrazione, avvertita in zona, ha causato il ferimento di tre persone, gli operai addetti alla manutenzione. Due di questi sono, due italiani, che sono stati portati all'ospedale San Giovanni.Intervenute sul posto tre squadre dei Vigili del fuoco per accertare le cause dell'incidente, ancora da chiarire, e verificare la stabilità della struttura. Presenti sul posto anche il nucleo Radiomobile dei carabinieri della compagnia Parioli e i militari della stazione Bologna. I tre feriti non sarebbero in gravi condizioni.