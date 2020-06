Esplosione davanti a un centro estetico in via Andria in zona Ponte di Nona, a Roma, ieri sera intorno alle 23.30. La deflagrazione ha distrutto la vetrina del negozio. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e del commissariato Casilino. Sentito dagli investigatori, il titolare del negozio ha detto di non aver mai subito minacce. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Giugno 2020, 10:35

