Roma, esplode una villetta per una fuga di gas: ferita una donna

Esplosione in una villetta a Canale Monterano, in via Manziana, alle porte di Roma. Questa mattina, qualche minuto prima delle nove, probabilmente a causa di una fuga di gas da una conduttura domestica, c'è stata una violenta deflagrazione in un villino di due piani (foto, sotto).Nell'esplosione è rimasta ferita la proprietaria di casa, una donna di 87 anni, che ha riportato ustioni di terzo grado su parte del corpo. La vittima, cosciente, trasportata in elicottero all'ospedale Sant'Eugenio in attesa di diagnosi. Sul posto ci sono i Vigili del Fuco e i Carabinieri della Compagnia di Bracciano.