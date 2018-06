Roma, esplode palazzina: tra i feriti anche un pompiere. Palazzo evacuato

Esplosione per una fuga gas al piano terra di un palazzo di via Eligio Possenti, in zona La Storta, alla periferia di Roma, verso le 15. Sul posto vigili del fuoco e polizia. Secondo quanto si è appreso, ci sono due feriti: si tratta di una persona che si trovava al piano superiore e di un pompiere rimasto ferito durante le operazioni di soccorso. Il palazzo è stato evacuato. Un fumo nero e denso si è levato dall'edificio e per tante ore è rimasto visibile anche a distanza. Secondo prime informazioni, sarebbe esplosa in un garage una bombola che alimenta una fiamma della saldatrice.

Mercoledì 27 Giugno 2018