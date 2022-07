Roma, si è finto esperto di arte orafa per truffare un'anziana: arrestato il ladro di gioielli

Si è spacciato per un lontano parente esperto in arte orafa per farsi aprire la porta da un'anziana indifesa e truffarla. E' stato identificato il ladro che, un mese fa, ha messo in pratica un piano studiato a tavolino, facendosi aprire la porta di casa da un'anziana donna e rubandole i gioielli. Il truffatore è un 42enne di Napoli, arrestato dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato ai danni di un'anziana.

La truffa

I fatti sono accaduti due mesi a Genazzano, comune della provincia sud di Roma. L’uomo, spacciandosi per un lontano parente esperto in arte orafa, ha convinto la vittima a dargli tutti i gioielli in suo possesso, all'interno di una salviettina con del liquido così da poterli pulire. Non appena la donna si è allontanata per prendere un bicchiere d'acqua che lui stesso le ha richiesto, il ladro ha afferrato la salviettina con gli oggetti d'oro ed è scappato.

Le indagini

Grazie alle indagini dei carabinieri e alle immagini di videosorveglianza, è stata individuati prima la sua atuo e poi l'autore del reato, successivamente riconosciuto dalla vittima. Sono quindi stati i carabinieri della compagnia di Palestrina a notificargli l'arresto emesso dal tribunale di Tivoli.

