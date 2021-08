Roma, l'esercito sbarca a Piazza del Popolo? Ecco cosa sta succedendo Foto

L'esercito si è accampato a Piazza del Popolo a Roma. Le immagini sembrano inequivocabili: tende e convogli militari fanno pensare al peggio e incuriosicono i turisti che soggiornano nella Capitale e chiunque si imbatta in questi scatti. Scene che abbiamo visto in circostanze eccezionali e al cinema. Ed ecco spiegato l'arcano.

Le foto di Maurizio Riccardi mostrano un set da guerra. Scenografie realizzate per un nuovo film a tema bellico. La Piazza è stata allestita per l'occasione e rappresenta una location perfetta per il lungometraggio.

Il set da guerra include tende ben attrezzate, ma anche mezzi militari e i classici colori delle tute mimetiche dei soldati. A un primo sguardo, complici i tempi difficili, si potrebbe pensare a un posto di blocco o a qualcosa di peggio. Ai più fantasiosi un set simile può suggerire l'arrivo di un golpe, ma ciak si gira.

