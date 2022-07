Summer School, un progetto europeo Erasmus. Oggi l'incontro in Piazza Campidoglio

Più di trenta studenti erasmus, provenienti da tutta Europa, sono stati accolti oggi a Roma, per un progetto euroopeo finanziato da Erasmus+.

A presentare l'Assesore Capitolino alle attività produttive, Monica Lucarelli. Insieme a Nicola Ivana Diomede, direttrice del Dipartimento Cybersecurity e Sicurezza ed Enrico Colaiacovo, direttore del Dipartimento Trasformazione Digitale.

L'incontro si è svolto nella Sala del Carroccio, in piazza Campidoglio. Trentacinque con esattezza gli studenti invitati a partecipare al progetto Summer School di Engage.EU, un programma intensivo che si svolge nell'arco di due settimane durante la stagione estiva tenuto da docenti provenienti da diverse università europee del settore economico e delle scienze sociali.

Tra gli argomenti trattati in sede, si è parlato delle attività che sono al momento attive e quelle in programma nella città di Roma: eventi legati alla transizione digitale, che si pongono come obiettivo quello di trasformare la Capitale in una smartcity. In aggiunta si è parlato della cybersicurezza, dello sviluppo economico e del supporto necessario alle PMI e ai cittadini, «soprattutto quelli più vulnerabili» ha detto l'Assessore Monica Lucarelli.

Concluso l'incontro, i ragazzi che hanno partecipato all'evento hanno avuto l'opportunità di visitare i Musei Capitolini.

