Un uomo, italiano sui 40 anni secondo le commesse, è entrato nel negozio Calzedonia in via Tiburtina all'ora di chiusura, intorno alle 20, con una siringa in pugno. Dopo aver minacciato le due ragazze, è fuggito a piedi con i soldi dileguandosi verso via delle Cave di Pietralata. L'uomo, descritto come alto e brizzolato, indossava jeans, una camicia a quadri rossa e un piumino blu. Sul posto due volanti della Polizia. Lunedì 27 Maggio 2019, 21:08

