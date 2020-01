È entrato nella chiesa dei Santi Antonio da Padova e Annibale Maria, in piazza Asti a San Giovanni, a Roma, iniziando a urlare dall'altare frasi sconnesse. Completamente ubriaco un 44enne romeno ieri pomeriggio ha interrotto la messa per dieci minuti fino a quando i carabinieri non lo hanno portato in ospedale denunciandolo per turbamento di funzioni religiose. Martedì 28 Gennaio 2020, 11:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA