Ares 118, paghe dimezzate ai medici delle ambulanze private di supporto a quelle regionali: soccorso a rischio

di Lorena Loiacono

Gli “eroi del Covid”, così sono stati ribattezzati i medici in pandemia, ora si vedono dimezzare lo stipendio da 40 a 20 euro lordi all’ora. Sta accadendo ai camici bianchi delle ambulanze private del Lazio che fanno parte di enti che sostengono il lavoro dell’Ares 118, quindi sono da supporto alle ambulanze regionali. Senza di loro l’emergenza andrebbe in affanno, del resto sono state reclutate proprio perché da solo l’Ares non ce la fa: coprono i turni necessari e, durante gli anni del Covid, si sono rese indispensabili tanto da veder crescere i rimborsi da 20 a 40 euro lordi.

Ora però si torna indietro. L’Ares, l’Agenzia regionale che gestisce il servizio di emergenza, il 30 settembre ha infatti reso noto alle ambulanze private il taglio dei compensi per i medici. Si torna a 20 euro. Il taglio interessa solo i medici (che non sono a bordo di tutti i mezzi di soccorso) ma il problema riguarda comunque tutte le ambulanze private.



Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Ottobre 2022, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA