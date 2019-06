di Mario Monte

Roma, scatta l'allarme salute a causa dei rifiuti: «Ai cassonetti usate i guanti»

Martedì 25 Giugno 2019, 05:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«No alla discarica di Pian dell’Olmo». È chiaro il messaggio delle centinaia di persone, che nella giornata di ieri hanno “assediato” la Regione Lazio, dove in Conferenza Servizi si è discusso del progetto di realizzazione di una(vicino Roma).Residenti locali di tutte le età, ma anche cittadini di Roma nord, si sono radunati per chiedere che si prendano in considerazione altre zone con lo scopo di realizzare una discarica. In Commissione, il “Comitato no discarica Riano” ha ribadito che, in base anche alle nuove mappe del nuovo piano rifiuti. Ed è stato fatto inoltre presente che l’incendio avvenuto a Pian dell’Olmo nel 2012, rappresenta un vincolo insuperabile fino al 2027.Nella giornata di oggi intanto, ci sarà un, nel XV Municipio. I residenti dell’area nord della Capitale, vista la piaga dell’emergenza rifiuti, che non sta risparmiando nessuna zona della città di Roma.