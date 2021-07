Roma, emergenza rifiuti senza fine: via Ajaccio invasa dalla spazzatura FOTO

La raccolta dei rifiuti a Roma resta un autentico delirio. Strade invase dalla spazzatura in diversi quartieri della Capitale. L'ultima segnalazione arrivata a Leggo giunge da via Ajaccio, zona Trieste. I cassonetti sono stracolmi di sacchetti di spazzatura che nessuno raccoglie da giorni. Una situazione insostenibile per i residenti e passanti, costretti tra l'altro a finire in strada perché gli stessi marciapiedi sono invasi dai rifiuti. Notevoli le difficoltà soprattutto per anziani e mamme con i passeggini.

Carta, plastica, organico: tutto insieme. Di differenziata non se ne parla proprio. E nemmeno di mezzi e operatori dell'Ama per svuotare i cassonetti, con immondizia di ogni genere accumulatasi intorno anche agli alberi. Un fatto scandaloso e inaccettabile, che rappresenta la drammatica realtà della maggior parte dei quartieri della Capitale. Un problema che la giunta di Virginia Raggi in questi anni non è riuscita a risolvere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Luglio 2021, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA