Roma, elezioni suppletive per la Camera: seggi aperti dalle 7 alle 23

Seggi aperti nella Capitale dalle 7 di questa mattina fino alle 23 per le suppletive che dovranno eleggere alla Camera il successore dell'attuale sindaco Roberto Gualtieri. Sono circa 185mila gli elettori chiamati al voto nel collegio di Roma Trionfale, in diversi quartieri della città, dal centro storico al Flaminio passando per Trastevere. Questi i candidati: Cecilia D'Elia del Pd per il centrosinistra, Beatrice Gamberini per Potere al Popolo, Simonetta Matone della Lega per il centrodestra, Valerio Casini di Italia Viva appoggiato anche da Azione e Lorenzo Vanni, candidato civico con la lista "Il N-Uovo Mondo, Io per tutti tutti per noi".

