Roma, egiziano molesta una ragazzina di 16 anni nell'ascensore della metro: lei scappa e si rifugia su un bus. Arrestato

Un cittadino egiziano di 22 anni è stato fermato per aver abusato di una ragazzina di 16 anni nell'ascensore della metro di Roma. Il fermo è stato effettuato dai carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca, coordinati dai pm della Capitale. L'uomo, accusato di violenza sessuale, è di fatto senza fissa dimora e incensurato.

Le molestie nell'ascensore della metro C

I fatti risalgono ai primi giorni di novembre: la minorenne, accompagnata dal papà, si presentò ai Carabinieri e dichiarò di avere subìto delle molestie mentre si trovava nell'ascensore della fermata metro «Centocelle» della linea C della Metropolitana di Roma. La giovane affermò di essere stata avvicinata da uno sconosciuto, del quale seppe fornire una descrizione, che approfittando dell'affollamento della cabina la molestò. La ragazzina, all'apertura delle porte dell'ascensore, riuscì però a divincolarsi ma inseguita in strada dall'uomo, si rifugiò a bordo di un bus fermo su via Palmiro Togliatti. Dopo la denuncia, i Carabinieri hanno avviato una serie di accertamenti che, nei giorni scorsi, hanno portato all'individuazione del cittadino egiziano, all'altezza della fermata «Torre Gaia» della linea C della Metropolitana di Roma.

