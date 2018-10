Roma, ecco Sweet Bag: il servizio che alleggerisce vacanze e viaggi di lavoro

Domenica 28 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Viaggiare per turismo tra le città d’arte d’Italia o per business è ancora più piacevole e comodo grazie a Sweet Bag, il servizio di ritiro a domicilio e consegna di bagagli ideato e realizzato dalla start up romana Bt Solutions che rivoluziona il modo di muoversi.Con Sweet Bag le valigie vengono raccolte all’arrivo del viaggiatore in aeroporto, porto o stazione ferroviaria e trasferite direttamente all’hotel. Viceversa, il giorno della partenza per il ritorno a casa o verso una nuova meta, Sweet Bag fa il pick up dei bagagli in albergo e li deposita direttamente in aeroporto, alla stazione ferroviaria, all’imbarco di navi da crociera o all’hotel di prossima destinazione. In questo modo il turista o l’uomo d’affari in arrivo o partenza possono muoversi in città con la massima disinvoltura, senza il fastidio di portare i bagagli al seguito, per godersi così la vacanza sin dal primo istante o per pianificare l’agenda degli appuntamenti nel massimo relax.Per prenotare velocemente e in modo sicuro il passaggio degli addetti al ritiro bagagli basta scaricare la App Sweet Bag e procedere alla richiesta, altrimenti è possibile ordinare il servizio anche accedendo al sito www.sweetbag.it BT Solutions è una start up romana specializzata nei servizi di logistica e trasporti per privati e imprese. Il servizio è attualmente attivo a Roma, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e nell’isola di Capri, ma si estenderà gradualmente in tutte le città d’arte e le destinazioni turistiche più importanti del Paese. Dal lancio del servizio ad oggi Sweet Bag ha già conquistato l’apprezzamento di oltre 11 mila viaggiatori che hanno utilizzato il servizio.“Con Sweet Bag offriamo una facility originale che coniuga gli interessi del viaggiatore e della struttura alberghiera che può così arricchire il menù di servizi a disposizione del cliente – spiega Daniele Ricciardi, Responsabile operatvo di Bt Solutions – Il nostro target è soprattutto il turista straniero che compie il classico tour italiano tra città d’arte o il businessman, mentre il servizio è rivolto ai tour operator, agli hotel, ai B&B e alle case vacanza. E’ una soluzione già molto diffusa all’estero ed è ideale per l’Italia. Guardiamo in particolare agli sviluppi delle politiche di incoming rivolte alla Cina, con Roma che si candida al ruolo di gateway europeo per i viaggiatori cinesi, un mercato potenziale di proporzioni estremamente vaste. Sweet Bag – conclude Ricciardi - è nata a Roma dove siamo presenti negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino e alla Stazione Termini, siamo operativi anche su altre tradizionali mete del turismo italiano e internazionale anche attraverso la promozione del servizio dentro la rete di Federalberghi”.