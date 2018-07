Roma, ecco Manuel Clementoni: il re dei tatuaggi che fa impazzire i vip

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il realismo è il suo tratto distintivo, la caratteristica che accompagna il suo lavoro di artista. Il disegno è vita per Manuel Clementoni, 28 anni, toscano di Poggio Caiano, in provincia di Prato, ma già adottato da Roma e dai romani. Il suo studio Anima Nera, è ormai un punto di riferimento di vip e non solo.Per il suo lavoro non usa né tele, né acquerelli, né fogli di carta bianca o pennelli. I suoi lavori rimangono impressi, segni indelebili sui corpi di chi si affida a lui.Manuel Clementoni è un tatuatore che ha trasformato la sua passione in arte, diventando interprete introspettivo dei desideri dei suoi clienti. “Il tatuaggio deve arrivare oltre la pelle e toccare l’anima”, ama ripetere Manuel Clementoni che proprio in questi giorni ha vinto il secondo premio Best Realistic al Summer Tattoo Festival. Realismo che hanno già scelto la showgirl Benedetta Mazza e Cristian Gallella, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente, con la moglie, di Temptation Island.