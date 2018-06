Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il successo dello scorso anno Hendrick’s Gin ritorna a festeggiare il World Cucumber Day e lo fa con il Cucumber Garden, un luogo interamente dedicato al cetriolo che sorge nel cuore di Roma. Qual è l’obiettivo di quest’anno? Stimolare il lato bizzarro di ognuno di noi coinvolgendo appasionati e semplici curiosi al grido di“Cultivate the unusual"!Il World Cucumber Day è quindi un'occasione per celebrare un ingrediente bizzarro e amatissimo che pensiamo possa ispirare ognuno di noi a coltivare ed abbracciare il proprio “lato inusuale”.‬La residenza di sua Maestà il cetriolo è l’Hendrick’s Cucumber Garden, un luogo dal fascino squisitamente vittoriano, allestito nel centro della Città Eterna e aperto fino al 10 giugno al Satyrus Temporary Bar in Via Scalea Bruno Zevi.In questo secondo anniversario viene dedicata grande attenzione a tutto il pubblico che può visitare il garden, punto di partenza per il percorso in cui coltivare il proprio lato inusuale.La struttura è dunque il fulcro del World Cucumber Day 2018 e ospita un “professor”, esperto botanico, che spiega ai presenti tutte le caratteristiche di Sua Maestà il cetriolo, oltre a far conoscere alcune specie di cetriolo molto rare e spesso introvabili, da veri e priori cultori.Inoltre dal 30 maggio al 14 Giugno è possibile provare, in vari cocktail bar selezionati nella città, la cocktail list dedicata all’evento che si compone di cinque “Hendrick’s special cocktails”.I Locali aderenti a Roma:Freni e Frizioni, The Gin Corner, Caffè Propaganda, Satyrus, Dulcamara, Aristocampo, Club Derrièr, Baccano, Salotto 42 ed il Jerry Thomas Project.I 5 “Hendrick’s special cocktails” saranno:Pocket Full of GreenCucumber Basil SmashCucumber Collins,Cucumber BrambleHendrick’s & Tonic.Ogni drink è associato a due locali che lo proporranno per tutto il periodo e nell'Hendrick’s Cucumber Garden, nei locali e in alcuni punti strategici della città, rivelati un po’ alla volta, viene distribuito un Booklet tascabile, contenente una breve storia dei locali coinvolti, una nota sui Mixologist che li rappresentano e le descrizioni degli “Hendrick’s Special Cocktails”.A chiudere il Booklet anche una sezione destinata alla raccolta dei cinque “Hendrick’s stamps”, ognuno dedicato ad uno dei drink creati per l’occasione.Coloro che, nei giorni dell’attività, riusciranno a raccogliere i cinque “Hendrick’s stamps”, riceveranno il “Cucumber Box”, un premio prezioso per il cultore di Hendrick’s Gin che potrà essere ritirato negli “Hendrick’s Cucumber Garden”.Presso l'Hendrikc’s Cucumber Garden sarà possibile assistere a un programma di concerti dal taglio unusual e aperti al pubblico.