Fa volare un drone sul Foro Traiano: turista denunciato, i vigili gli hanno spiegato tutto in russo

Un turista trentenne di nazionalità russa è stato denunciato a Roma dagli agenti della Polizia Locale del 'I gruppo centro' (ex Trevi) diretto dal comandante Maurizio Maggi: il russo era intento a pilotare il suo drone in piazza Madonna di Loreto, per catturare dall'alto le immagini della colonna Traiana, in sfregio alle norme vigenti.Un'azione, quella del turista, dettata dalla sua mancata conoscenza dei divieti: gli operanti, grazie alla dimestichezza nell'esprimersi nella lingua russa - fanno sapere i caschi bianchi - gli hanno spiegato i motivi dell'intervento. Quando ha capito, il 30enne si è subito scusato, il che però non gli ha evitato la denuncia né il sequestro del drone.