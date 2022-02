Roma, dieci pusher arrestati in poche ore: c'erano anche papà e figlia che spacciavano in coppia

Dieci arresti per spaccio di droga, in poche ore, da parte di Polizia e Carabinieri a Tor Bella Monaca. In via dell’Archeologia, una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa dove nella filiera del narcotraffico vengono impiegati anche i ragazzini, gli agenti del distretto del Casilino (insieme al reparto Volanti della questura) hanno arrestato quattro pusher. Durante le udienze di convalida, davanti al giudice monocratico del tribunale penale, i 4 sono stati processati per direttissima. Tra le persone finite in manette a Tor Bella Monaca, anche una coppia, padre e figlia di 72 e 42 anni. I due spacciatori sono stati scoperti, grazie ad una segnalazione arrivata tramite l’applicazione “Youpol”. Gli agenti durante la perquisizione domiciliare hanno sequestrato 235 grammi di hashish.

Sempre nella stessa zona, i carabinieri della stazione e della compagnia di Frascati hanno sequestrato cocaina, crack, eroina ed hashish e ammanettato sei persone, tra cui due donne. Una di queste dovrà rispondere anche di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

