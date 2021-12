Fermato in auto con tre kg di droga, ne aveva altri 17 in casa: arrestato un 48enne

Fermato in piena notte durante un controllo mentre era al volante della propria auto in via Bonaiuti, a Settecamini, è stato trovato con oltre tre chili droga, tra hashish e cocaina e 360 euro in contanti. Ma è stata la successiva perquisizione in casa dell'uomo a permettere ai Carabinieri di trovare e sequestrare ulteriori 14 kg di hashish, 150 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

L'uomo, un 48enne di Guidonia, è stato sottoposto ai domiciliari e nel corso del rito per direttissima l'arresto è stato convalidato. Considerata l'aggravante per la grande quantità di droga tenuta, l'Autorità Giudiziaria ha disposto il carcere per l'indagato, in attesa del giudizio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 08:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA