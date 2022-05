Roma, lotta tra fratelli per la spartizione del traffico di droga a "La Rustica": 14 arresti

I carabinieri del Comando provinciale di Roma, su disposizione dei pm della Dda, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone (6 in carcere e 8 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, cessione e detenzione ai fini di spaccio, tentato omicidio, lesioni, tortura, sequestro di persona, estorsione e incendio. Le indagini, svolte dal Nucleo Investigativo di via in Selci, risalgono al periodo compreso tra il 2018 e il 2019 e hanno consentito di raccogliere elementi gravemente indiziari in ordine all'esistenza «di una strutturata e pericolosa organizzazione criminale, dedita al traffico di consistenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo hashish, attiva nel quartiere La Rustica, area nord di Roma», spiega una nota dei carabinieri.

L'indagine trae origine dal ferimento di un uomo, avvenuto il 17 novembre del 2017, mentre si trovava all'interno di un complesso residenziale nel quartiere La Rustica. Autore del raid il pregiudicato Daniele Carlomosti ritenuto dagli inquirenti a capo del gruppo criminale. Quest'ultimo è citato anche nell'ordinanza di custodia cautelare della maxindagine Mondo di Mezzo e in particolare il suo rapporto con Massimo Carminati. L'ex Nar in una circostanza, riferendosi al sodalizio gestito dal Carlomosti, riferiva ad un interlocutore la frase: «quelli sò brutti forti compà».

