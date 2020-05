Maxisequestro di droga: un autonoleggio la base per lo spaccio

Roma, operaazione antidroga. In zona San Giovanni a Roma i Falchi della Polizia hanno scoperto un autonoleggio che faceva da base per lo spaccio di droga. Dopo aver raccolto una segnalazione i poliziotti hanno avviato un servizio di osservazione e hanno scoperto un via vai di persone che entrava nell'autonoleggio e ne usciva senza aver effettuato transazioni.



A quel punto è scattato un controllo e dall'interno di un battiscopa è emerso un meccanismo che, tramite un cassetto calamitato estraibile, consentiva di nascondere la cocaina. I due titolari dell'azienda, quindi, sono stati sottoposti a perquisizione e nell'abitazione di uno di loro gli agenti hanno scoperto un mobile nel sottoscala che aveva un doppiofondo per nascondere la droga. A termine delle attività quindi è stato arrestato un ventenne incensurato e denunciato un 35enne. La droga veniva divisa in dosi e conservata all'interno di palloncini ad acqua di diversi colori. Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 10:21

