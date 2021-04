Maddalena Urbani trovata morta sulla Cassia, resta in carcere il pusher

Abdul Aziz Rajab, il pusher siriano nella cui abitazione, sabato scorso, è stata trovata morta Maddalena Urbani (figlia 21enne del medico-eroe Carlo Urbani, che per primo isolò il virus della Sars) deve rimanere in carcere. Lo ha deciso il gip al termine dell’interrogatorio di garanzia. Il magistrato ha infatti convalidato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. In casa del 60enne, già agli arresti domiciliari per reati legati allo spaccio di droga è stata trovata eroina. Quando gli agenti sono entrati, Maddalena era morta. Indagini in corso per accertare se la ragazza era stata violentata.

