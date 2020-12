Roma, aveva un chilo di hashish in casa: arrestato 45enne

È un 45enne romano l'uomo arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti della polizia di Stato del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri. A far scattare l'operazione, che ha portato alla perquisizione dell'abitazione di L.M., è stata un precedente attività investigativa intensificatasi con mirati controlli e servizi finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona di Guidonia Montecelio. Nell'abitazione del 45enne, i poliziotti hanno rinvenuto oltre un chilo di hashish suddiviso in panetti e in dosi già pronte per la vendita, oltre a 1.700 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Al termine degli accertamenti L.M., con precedenti di polizia a suo carico, è finito in manette.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Dicembre 2020, 12:05

