Non si ferma all'alt dei Carabinieri: donna trovata con dosi di cocaina nell'auto

Nel corso di un posto di controllo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno intimato l'alt ad una Smart con una donna alla guida, mentre transitava in via Villa di Faonte. La guidatrice, una 39enne romana, ha evitato il militare e con un'accelerata si è data alla fuga.



Raggiunta dai Carabinieri dopo pochi metri, la donna è stata sottoposta a un controllo approfondito. Al termine delle operazioni i militari hanno rinvenuto, occultate all'interno di un portaoggetti, tre dosi di cocaina. Per la 39enne è scattata la denuncia di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Domenica 8 Dicembre 2019, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA