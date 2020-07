Roma, due donne investite sul lungotevere Oberdan: ricoverate in codice rosso

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 12:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bruttosul Lungotevere Oberdan, direzione Piazza Monte Grappa. Dueieri sera, intorno alle 21, da una Mercedes guidata da un uomo di 45 anni, italiano, fermatosi a prestare i primi soccorsi.Sul posto gli agenti del gruppo I Prati della Polizia Locale. La più grande delle due donne è stata portata al Policlinico Gemelli l'altra al pronto soccorso del San Camillo, entrambe in codice rosso. In ospedale per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito anche il conducente dell'auto. Sull'esatta dinamica dell'investimento sono in corso ulteriori indagini degli agenti ma da una prima ricostruzione sembra che le due donne non stessero attraversando sulle strisce pedonali quando sono state colpite dall'auto che non avrebbe fatto in tempo ad evitarle.