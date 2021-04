Roma, Angela uccisa da un'auto pirata: il conducente si è costituito. È una donna di 40 anni

Si è presentata in un commissariato di polizia di Roma dicendo di essere stata lei al volante dell'auto che nei giorni scorsi a Santa Maria delle Mole, vicino Roma, ha travolto due pedoni sulle strisce uccidendo una 46enne. Secondo quanto si apprende, si tratta di una donna di 40 anni. Nell'incidente è rimasto ferito l'altro pedone. L'auto, dopo l'impatto si allontanò. Delle indagini si occupano i carabinieri della compagnia di Castelgandolfo.

La donna uccisa dall'auto - come riporta il Messaggero.it - si chiamava Angela Arseni, origini calabresi, 46 anni, era arrivata in condizioni disperate al Policlinico di Tor Vergata, dove poi è morta all’alba per i gravi traumi subiti. La vittima, aveva un figlio di 25 – che abita con la nonna - e viveva da sola in un villino proprio in viale della Repubblica, dove sarebbe arrivata, dal punto in cui invece ha trovato la morte, in meno di dieci minuti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Aprile 2021, 10:09

