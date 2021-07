Donna uccisa a coltellate nel suo appartamento: fermato il compagno

Una donna è stata uccisa a coltellate in casa a Roma. È accaduto in un appartamento in via Federico Guarducci, in zona Portuense. L'allarme è scattato da una serie di segnalazioni di una donna, sporca di sangue, che chiedeva aiuto sul balcone. All'arrivo della polizia la colombiana di 44 anni era deceduta. Sul corpo ferite procurate con un coltello da cucina. La polizia ha bloccato il compagno, un connazionale di 67 anni. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato San Paolo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Luglio 2021, 16:49

