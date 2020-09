Una donna di 40 anni è stata trovata morta in strada in via dei Colli Portuensi, a Roma. A notare la donna distesa a terra è stato un passante che ha chiamato il 118. I sanitari a loro volta hanno avvisato la polizia. Ancora da chiarire le cause della morte. Sono in corso gli accertamenti della polizia. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Settembre 2020, 10:35

