Roma, donna tenta il suicidio gettandosi nel Tevere: salvata da un carabiniere fuori servizio

Si è lanciata nel fiume Tevere, ma è stata salvata da un carabiniere libero dal servizio che in quel momento si allenava con la canoa sul fiume. È accaduto ieri sera all'altezza di ponte Nenni, in zona Prati. La donna, una 52enne romana, è stata portata a riva dal carabiniere del Gruppo di Roma che ha poi contattato i soccorsi. La donna è stata portata in ospedale dal 118 e le sue condizioni sarebbero buone. I carabinieri hanno trovato una lettera in cui annunciava l'intenzione di suicidarsi.



Mercoledì 25 Settembre 2019, 10:05

