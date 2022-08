Romana 42enne scompare sui monti Sibillini: aveva lasciato il cellulare al marito. Con loro i figli di 3 e 5 anni

di Redazione web

Sono in corso le ricerche di una donna scomparsa dal primo pomeriggio di oggi sulle montagne dei Sibillini nel territorio di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Si tratta di una 42enne di Roma, in vacanza ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) insieme al marito coetaneo e ai loro due figli, di 3 e 5 anni. L'uomo ne ha denunciato la scomparsa intorno alle 17 rientrando in frazione Quintodecimo, dove era iniziata l'escursione sui Sibillini in un percorso adatto alla giovanissima età dei bambini.

Jova Beach party, blitz dell'ispettorato del lavoro: scoperti 17 lavoratori in nero

Bambino di 5 anni perde il suo giocattolo preferito e scrive una lettera alla polizia. Ecco cosa è successo

La donna non ha con sé il suo telefonino, lasciato al marito al momento di andare a scattare qualche foto nella zona dove la famiglia si era fermata per far riposare i piccoli; con loro era rimasto il padre che poi ha dato l'allarme ma ha potuto farlo solo in paese, avendo avuto difficoltà con le linee telefoniche cellulari nella zona dove la moglie è scomparsa. La donna avrebbe imboccato il sentiero in direzione della frazione di Matera, senza però fare più ritorno.

Nella zona non c'è copertura telefonica e quindi l'uomo ha preso i bambini ed è tornato al punto di partenza, dove ha dato l'allarme. Alle ricerche stanno partecipando Carabinieri, vigili del fuoco con un elicottero, uomini del Soccorso alpino; presenti in zona per ogni evenienza anche i sanitari del 118. Al momento della donna non c'è traccia, anche se da Quintodecimo, divenuto campo base delle operazioni di ricerca, è difficile contattare anche gli stessi soccorritori.

Russia, star del basket Usa Brittney Griner condannata a 9 anni per contrabbando e possesso di droga https://t.co/WSV3jJrHX4 — Leggo (@leggoit) August 4, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Agosto 2022, 22:54