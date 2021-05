Roma, donna precipita dalla finestra mentre litiga in casa con la figlia

Una donna è stata soccorsa nella tarda mattinata alla periferia di Roma dopo essere precititata da una finestra della sua abitazione al primo piano di un palazzo in via Aristide Leonori, in zona Montagnola. La donna è stata portata in ospedale in codice giallo e non è grave. Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Da una primissima ricostruzione, sembra sia precipitata dalla finestra durante una lite con la figlia minorenne. Sono in corso indagini per accertare la dinamica esatta dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Maggio 2021, 14:38

