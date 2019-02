Sconosciuto la avvicina mentre rientra a casa e la riempie di botte per la borsetta: 40enne in ospedale

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 03-02-2019 09:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Due rapine in 24 ore al Tiburtino. Una donna, sulla quarantina, venerdì pomeriggio, stava rincasando a Ponte Mammolo, quando un individuo di colore l’ha malmenata per rubarle la borsetta. La vittima è stata spintonata con forza sull’asfalto. Il bandito è riuscito a fuggire. Il personale di un’ambulanza ha soccorso la donna e l’ha trasportata al Sandro Pertini. I medici hanno ravvisato alcune ecchimosi ed escoriazioni ed hanno stabilito una prognosi di dieci giorni.Sempre al Tiburtino, il giorno dopo, a rimanere vittima di un rapinatore è stato uno studente mentre stava rincasando da scuola: l’uomo l’ha strattonato, l’ha fatto cadere in terra, ed è fuggito con lo zaino della vittima. Anche in quest’occasione il rapinatore è stato descritto come un uomo di colore. Gli investigatori stanno indagando per stabilire se si tratti di due fatti isolati oppure collegati uno all’altro.