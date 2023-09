Femminicidio a Roma, infermiera uccisa a coltellate nell'androne di un palazzo: l'ex fidanzato sarebbe in fuga Orrore nella Capitale in via Allievo: sull'omicidio indaga la polizia

19 share







di Redazione web Un altro caso di femminicidio, stavolta a Roma. Una donna è stata trovata morta nell'androne di un palazzo di via Giuseppe Allievo, nel quartiere Trionfale, zona nord della Capitale. Dai primi accertamenti sembra che la donna sia stata accoltellata più volte all'addome. Sull'omicidio indaga la polizia: la vittima, dalle prime informazioni, è un'infermiera di 52 anni e l'ex fidanzato sarebbe in fuga. Tabaccaia uccisa, bimbo di sette anni telefona ai carabinieri dopo l'arresto dell'omicida Celine morta a Bolzano, l'autopsia: «Uccisa dall'ex con nove coltellate, le due ferite fatali alla gola» In corso il sopralluogo della pm Alberti È in corso il sopralluogo della pm di Roma Claudia Alberti, del gruppo di magistrati della Procura che si occupano delle violenze di genere, sul luogo dove è stata trovata uccisa a coltellate un'infermiera di 52 anni. Il cadavere è stato rinvenuto questo pomeriggio alle 17.



Gli investigatori seguono la pista di un movente nell'ambito di una relazione avuta dalla vittima con un uomo o di attenzioni non corrisposte ad una persona che lei conosceva. Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Settembre 2023, 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA