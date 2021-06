Donna minaccia di uccidersi lanciandosi dal balcone: salvata dai vigili del fuoco

Paura a Roma, dove oggi pomeriggio una donna ha minacciato il suicidio tentando di lanciarsi dal cornicione di un palazzo. Per salvarla è stato decisivo l'intervento dei vigili del fuoco.

È accaduto in via Roberto De Nobili, in zona Garbatella. Mentre la donna minacciava di suicidarsi, intorno alle 16.45 sono giunti i vigili del fuoco che hanno iniziato a posizionare il telone di salvataggio al di sotto del cornicione. Mentre veniva posizionato il telone, alcuni uomini dei vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere la donna, rassicurandola e convincendola a desistere.

